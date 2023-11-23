انطلاق مهرجان كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس

انطلقت فاعليات المهرجان الرياضي الأول لطلاب التدريب الميداني، شعبة الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، بإشراف عام وحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور ماجد محمد السعيد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم مشرف عام التدريب الميداني لشعبة الإدارة الرياضية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.

بدأ المهرجان بطابور العرض للكليات المشاركة والتي بلغت 12 كلية يمثلهم 350 طالب وطالبة، أما عن الكليات المشاركه فكانت كلية التربية الرياضية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الزراعة، التجارة، الطب البيطري - الآداب والعلوم الإنسانية، الألسن، السياحة والفنادق، العلوم، التربية، الهندسة، طب أسنان.

ضم المهرجان 6 مسابقات في كرة قدم طلبة، طائرة بنات، تنس طاولة طلبة، تنس طاولة طالبات، كرة سرعة طلبة،كرة سرعة طالبات.

نتائج مهرجان الرياضة الأول

وكانت نتائج اللقاءات كالتالي: في منافسات كرة القدم فاز بالمركز الأول كلية الزراعة وبالمركز الثاني كلية العلوم أما المركز الثالث فجاء من نصيب التربية الرياضية.

وبمنافسات كرة طائرة فاز المركز الأول كلية الطب البيطري، والمركز الثاني فحصلت علية كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبالمركز الثالث جاءت كلية التجارة.

وعن منافسات تنس طاولة طلبة جاء بالمركز الأول كريم سيد صادق كلية التجارة وبالمركز الثاني عماد حبيبي كلية طب أسنان وبالمركز الثالث عزت مجدي زراعة.

وبمنافسات تنس طاولة طالبات فاز بالمركز الأول منه الله محمد عبده كلية السن وبالمركز الثاني مريم محمد حسن كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبالمركز الثالث سارة خالد سيد كلية الطب البيطري.

وبكرة سرعة طلبة فازبالمركز الاول عبد الستار خالد عبد الستار الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وبالمركز الثاني إبراهيم السيد إبراهيم كلية التربية، وبالمركز الثالث محمد نصر صادق كلية السياحة.