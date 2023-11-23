الغضبان: جامعة بورسعيد لها دور كبير في دعم مشروعات المحافظة التنموية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لمتابعة موضوعات التعاون بين المحافظة والجامعة، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بجامعة بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد تحت قيادة الدكتور أيمن إبراهيم، مؤكدا أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد، في ظل ما تشهده المحافظة من خطة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

وشهد اللقاء استعراض عددا من الجوانب المتعلقة بمشروعات المحافظة والجامعة والموقف التنفيذي الحالي، وأكد المحافظ على تقديم كافة الدعم لجامعة بورسعيد للاستمرار في خطط التطوير والتأهيل للجامعة وكوادرها التعليمية.

ومن جهته، وجه دكتور أيمن إبراهيم الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر ودعمه المتواصل للعديد من الملفات بجامعة بورسعيد، مثنيا على التنمية التي تجرى بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك بمكتبه بالديوان العام، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك.

وجه المحافظ الشكر لرئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعاونه المثمر مع محافظة بورسعيد في عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصناعة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، وشهدت إقامة كيانات صناعية كبرى ساهمت في توفير الالاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد وفتح أسواق مصرية في الدول الاوربية ودعم السوق المحلي.

كما وجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في قطاع الصناعة ببورسعيد، قائلا: “أتمنى أن تحظو جميع المحافظات حظو بورسعيد في مجال الصناعة وأن يكون لديهم منطقة صناعية بهذا الحجم الذي شاهدناه في بورسعيد"، معربا عن فخره بعدد المصانع والبنية التحتية الصناعية ببورسعيد.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد