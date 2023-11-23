الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان: جامعة بورسعيد لها دور كبير في دعم مشروعات المحافظة التنموية

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لمتابعة موضوعات التعاون بين المحافظة والجامعة، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بجامعة بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد تحت قيادة الدكتور أيمن إبراهيم، مؤكدا أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد، في ظل ما تشهده المحافظة من خطة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

وشهد اللقاء استعراض عددا من الجوانب المتعلقة بمشروعات المحافظة والجامعة والموقف التنفيذي الحالي، وأكد المحافظ على تقديم كافة الدعم لجامعة بورسعيد للاستمرار في خطط التطوير والتأهيل للجامعة وكوادرها التعليمية.

ومن جهته، وجه دكتور أيمن إبراهيم الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر ودعمه المتواصل للعديد من الملفات بجامعة بورسعيد،  مثنيا على التنمية التي تجرى بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،  وذلك بمكتبه بالديوان العام، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك.

وجه المحافظ الشكر لرئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعاونه المثمر مع محافظة بورسعيد في عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصناعة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، وشهدت إقامة كيانات صناعية كبرى ساهمت في توفير الالاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد وفتح أسواق مصرية في الدول الاوربية ودعم السوق المحلي.

كما وجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في قطاع الصناعة ببورسعيد، قائلا: “أتمنى أن تحظو جميع المحافظات حظو بورسعيد في مجال الصناعة وأن يكون لديهم منطقة صناعية بهذا الحجم الذي شاهدناه في بورسعيد"، معربا عن فخره بعدد المصانع والبنية التحتية الصناعية ببورسعيد.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
جامعة بورسعيد محافظ بورسعيد تعاون الغضبان جامعة

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات الانتخابات الرئاسية 2023

مؤتمر جماهيري حاشد للتحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد (صور)

حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد (صور)

مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي ببورسعيد يبدأ بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

جامعة بورسعيد تنظم ندوة "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"

محافظ بورسعيد يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ 30 شابا وفتاة

اقتصادية قناة السويس: حركة تداول السفن بلغت 4669223 طن خلال أكتوبر الماضي

الغرفة التجارية ببورسعيد تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ترك السيارة وفرّ هاربًا.. كشف هوية السائق المتسبب فى سقوط كوبرى أحمد عرابى

ضياء رشوان: الجمعة موعدا متوقعا لدخول الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ

محافظ الجيزة يصل موقع سقوط كوبرى أحمد عرابى ويكلف بتسيير حركة المرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 76 مواطنا من الضفة