الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال  "حزب الله" اللبناني، إن المقاومة استهدفت، صباح اليوم الخميس،  موقع بركة ‏ريشا للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة.

 استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى

وأضاف في بيان، الخميس، إن المقاومة استهدفت كذلك تجمع ‏مشاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع: الضهيرة وجل العلام ومحيط مستوطنة سعسع، بالأسلحة المناسبة، وحققت فيهم إصابات مباشرة.

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استشهاد 5 عناصر من حزب الله اللبنانى

وليل أمس الأربعاء، استشهد 5 عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد، باستهدافهم بغارة إسرائيلية في منزل كانوا يتواجدون فيه في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان.

وكتب النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة، إبراهيم الموسوي، في مدونته عبر منصة "إكس"، معزيا النائب رعد وقال: أعظم الله أجوركم جميعا وأجر الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئًا له ولنا على هذا الوسام الإلهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيدًا، الشهيد السعيد عباس محمد رعد.

قصف إسرائيلى يستهدف بيت ياحون جنوب لبنان

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت مصادر لتليفزيون "الجديد" اللبناني، أن نجل النائب محمد رعد، الشاب عباس محمد رعد (سراج)، استشهد إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف بيت ياحون جنوب لبنان.

بدوره، أفاد مراسل "الجديد" بأن الغارة على بيت ياحون استهدفت عددا من مجاهدي حزب الله، بينهم أبناء نواب في كتلة الوفاء للمقاومة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متصاعدا، وتبادلا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وتشهد معظم قرى الشريط الحدودي في جنوب لبنان حركة نزوح عدد كبير من الأهالي بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

حزب الله اللبناني موقع بركة ‏ريشا جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان إسرائيل حماس

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