دعوى قضائية جديدة ضد OpenAI ومايكروسوفت بتهمة "سرقة أعمال المؤلفين"

تم رفع دعوى قضائية جماعية جديدة ضد شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI ومايكروسوفت، يوم الثلاثاء، تتهم الشركتين بتدريب برنامج الدردشة الآلي "شات جي بي تي" وإصداراته الأحدث على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر من أعمال مؤلفين غير روائيين دون موافقتهم.

دعوى قضائية ضد OpenAI

ووفقًا لموقع "فوربس"، تأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي تمر فيه شركة OpenAI بحالة من الاضطراب، مع الإطاحة المفاجئة برئيسها التنفيذي السابق سام ألتمان، وتهديد حوالي 750 موظفًا بمغادرة الشركة إذا لم تتم إعادة ألتمان إلى منصبه.

أقام الدعوى القضائية المؤلف جوليان سانكتون، مؤلف كتاب Madhouse at the End of the Earth: The Belgica’s Journey Into the Dark Antarctic، والذي حقق أعلى المبيعات في نيويورك تايمز. وتقول الدعوى القضائية إن سانكتون قضى خمس سنوات وأنفق عشرات الآلاف من الدولارات في السفر حول العالم لاستكمال البحث الخاص بالكتاب، واكتشف أنه تم استخدام كتابه كجزء من مجموعة البيانات لتدريب برنامج الدردشة الآلي من "شات جي بي تي".

تدريب الذكاء الاصطناعي



وتشير الدعوى القضائية إلى أن سانكتون وآلاف الكتاب الآخرين لم يوافقوا ولم يحصلوا على تعويض مقابل استخدام ملكيتهم الفكرية في تدريب الذكاء الاصطناعي. تسلط شكواهم الضوء أيضًا على قيام مايكروسوفت وOpenAI بتسويق نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، مما حقق للشركتين إيرادات بمليارات الدولارات.

وجاء في الدعوى أيضًا: غالبًا ما يقضي مؤلفو الكتب الواقعية سنوات في تصور إبداعاتهم والبحث عنها وكتابتها. في حين ترفض شركتا OpenAI ومايكروسوفت الدفع لمؤلفي الكتب غير الروائية، فإن منصتهما للذكاء الاصطناعي تحقق ثروة.

دعوات قضائية أخرى

هذه دعوى قضائية أخرى تتعلق بحقوق الطبع والنشر تواجهها حاليًا شركتا OpenAI ومايكروسوفت. ففي سبتمبر الماضي، رفعت شخصيات أدبية مشهورة مثل كاتب السيناريو مايكل شابون، والصحفية راشيل لويز سيندر، والكاتب ماثيو كلام وآخرون دعوى قضائية مماثلة ضد شركة OpenAI بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وفي العام الماضي، تمت مقاضاة الشركة أيضًا من قبل فنانين ومبدعين لاستخدام أعمالهم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة وإنشاء أنواع جديدة من المحتوى. ومع ذلك، تختلف هذه الدعوى القضائية عن غيرها من حيث أنها دعوى قضائية من الدرجة الأولى تتعلق بـ "شات جي بي تي"، وتستشهد بشركة مايكروسوفت كمدعى عليه.