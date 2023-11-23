جيشك الوحيد.. قصة زغروطة والدة لاعب الحرس بعد هدفه فى المقاصة (فيديوجراف)

حقق حرس الحدود فوزًا كبيرًا وسحق المقاصة 6-2 في المباراة التي أقيمت بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند ست نقاط.

في الدقيقة 86 سدد مصطفى جمال كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء ارتدت بغرابة من محمد جنش، حارس المقاصة، وتابعها محمود ممدوح لداخل المرمى مسجلًا الهدف الخامس وقام بالصعود للمدرجات والاحتفال مع والدته التي أطلقت الزغاريد.

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وكان قد حقق حرس الحدود فوزًا كبيرًا وسحق المقاصة 6-2 في المباراة التي أقيمت بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند ست نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وتقدم المقاصة في الدقيقة 13عندما تلقى يوسف عطاي تمريرة أمامية في عمق الدفاع وانفرد بالحارس محمد فوزي وراوغه وسدد الكرة داخل المرمى.

وتعادل حرس الحدود في الدقيقة 30 عندما مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية من ركلة ركنية حولها مهند أكرد، مدافع المقاصة، برأسه لداخل مرماه بطريق الخطأ.. وفي الدقيقة 41 مرر أحمد شديد قناوي كرة عرضية سددها محمود أبوجودة برأسه في الزاوية اليسرى البعيدة مسجلًا الهدف الثاني لحرس الحدود.

في بداية الشوط الثاني أجرى طارق حجاج، المدير الفني للمقاصة، التغيير الأول بنزول يوسف مظهر بدلًا من سيف مهدي وفي الدقيقة 49 مرر مهند أكرد كرة عرضية سددها يوسف مظهر برأسه على يمين الحارس مسجلًا هدف التعادل للمقاصة.

في الدقيقة 61 دفع محمد مكي بمحمد القط ومحمد النجيلي بدلًا من أحمد فتحي فيليكس وإسلام سمير ولعب حمادة فاروق في المقاصة بدلًا من عبدالرحمن الزين وسط انحسار اللعب في وسط الملعب.

في الدقيقة 78 مرر عبدالرءوف زيكو كرة عرضية سددها البديل محمد النجيلي برأسه داخل المرمى مسجلًا الهدف الثالث لحرس الحدود..وفي الدقيقة 81 مرر محمود أبوجودة كرة أمامية لمحمد النجيلي الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة داخل المرمى مسجلًا الهدف الرابع لحرس الحدود.

في الدقيقة 86 سدد مصطفى جمال كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء ارتدت بغرابة من محمد جنش، حارس المقاصة، وتابعها محمود ممدوح لداخل المرمى مسجلًا الهدف الخامس وقام بالصعود للمدرجات والاحتفال مع والدته التي أطلقت الزغاريد.