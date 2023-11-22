الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمي النمنم: الانتصار على الاحتلال لن يتحقق إلا بحرب استنزاف

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، إن الحرب على قطاع غزة عادت لتؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لن يُحل إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه.

وأضاف “النمنم” أن حرب غزة تؤكد على ضرورة السعي بجدية للسلام سواء من خلال إنشاء دولتين، أو دولة واحدة ثنائية القومية.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن هناك شواهد كثيرة على أن الصراع الفلسطيني ليس دينيًا بدليل حدوث 3 مظاهرات في أمريكا ضد الحرب على قطاع غزة، خلاف اعداد مظاهرة داخل الاحتلال  ضد الحرب على قطاع غزة. 

وأوضح “النمنم” أن مصر إذا قامت بإرسال دبابات إلى قطاع غزة، فهذه القوات لن ينظر إليها على أنها قوات تحرير، ولكن سينظر إليها على أنها نوع جديد من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الانتصار على  الاحتلال الإسرائيلي لن يتحقق إلا بحدوث حرب استنزاف، فالاحتلال خرج من جنوب لبنان بسبب شن حزب الله حرب استنزاف عليه في السابق.

نشأت الديهي الصراع الفلسطينى الإسرائيلى حلمي النمنم

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