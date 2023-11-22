شيخ الأزهر يلتقى تلاميذ تبرعوا لأطفال غزة

استقبل "بيت الزكاة والصدقات المصري"، اليوم الأربعاء، وفدًا يضم عشرات التلاميذ التابعين لإحدى مدارس محافظة القاهرة، والذين حرصوا على الحضور لمقر "بيت الزكاة والصدقات المصري" بمشيخة الأزهر الشريف، لتقديم تبرعات مادية وعينية، ادخروها من مصروفاتهم اليومية، لإغاثة أطفال غزة، موضحين أنهم يدخرون تلك التبرعات يوميا، منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، وبعد متابعتهم للصور والمشاهد المؤلمة التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تداعيات هذا العدوان الغاشم على أهلها، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 14 ألف شهيد، منهم أكثر من 5 آلاف طفل، فضلا عن أكثر من 33 ألف من المصابين.

وفور علمه بمبادرة هؤلاء التلاميذ ووجودهم داخل مشيخة الأزهر، حرص الإمام الأكبر أ.د الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على لقائهم وشكرهم على مبادرتهم الطيبة، وإسهامهم في دعم إخوتهم من الأطفال في غزة، معربا لهم عن امتنانه العميق باهتمامهم بأشقائهم من الأطفال الفلسطينيين، وعن سعادته بأن يكون تلاميذ مصر وأطفالها على دراية كاملة بأبعاد القضية الفلسطينية، ومدركين لما يتعرض له إخوتهم وأصدقاؤهم من أطفال غزة ونسائها وشيوخها.