الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العتال ينهي أزمة ملابس قطاع ناشئين سلة الزمالك (صور)

هاني العتال
هاني العتال

أنهى هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، أزمة الملابس الرياضية لقطاع الناشئين بالسلة وتم توريد الملابس التي تم التعاقد عليها من شركة الملابس لفريق الكرة الأول إلي إدارة المخازن، لتسليمها لفرق الناشئين بقطاع السلة.

يأتي ذلك استكمالاً لما وعد به هاني العتال من المساهمة في حل أزمات النادي، تأكيدًا لما أعلنه بأن خدمة النادي لا تحتاج الي منصب أو كرسي،وأنه مستمر في دعم النادى حتي وهو خارج مجلس الإدارة.

المعروف أن العتال ساهم الفترة الماضية في حل أزمة ملابس الفرق الرياضية في كرة اليد، والطائرة، والعاب الماء وأدوات السباحة والكاراتيه كما ساهم في عمل الصيانة لعدد من منشآت النادي.

ورفض العتال رهن خدمة الزمالك بالتواجد في مجلس الإدارة، وإصدار بيان عقب الانتخابات الأخيرة أكد فيه دعمه للمجلس المنتخب، والتزامه بما وعد به لخدمة النادي وأعضاءه.

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