ما دور الأفكار الناشئة والحلول التكنولوجية المبتكرة في تحقيق الاستدامة؟

تحقيق الاستدامة والمستقبل الأخضر، كان محور نقاشات إحدى جلسات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2023، في سبيل آليات تحقيق أهداف التحول الأخضر، عبر التحول الرقمي، والاعتماد على الأفكار الناشئة والحلول التكنولوجية المبتكرة.



أدار الجلسة محمد منير، المدير العام لشركة pmaestro، وطرح على الخبراء والحاضرين أسئلة حول الفرص والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في إطار تحقيق أهداف الاستدامة والتحول الأخضر.



وقالت عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة Egytrans، إنه من الضروري أن تكون الرؤية للحلول التكنولوجية للسنوات القادمة، منطلقًا لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن مصر، باعتبارها جزءا من قارة أفريقيا، فإن تكلفة الخدمات اللوجستية تتضاعف حوالي أربعة مرات عن دول أوروبا على سبيل المثال.



وألمحت إلى أن التعاون مع المشروعات الناشئة هي إحدى الحلول المهمة في إطار إيجاد سبيل لمواجهة تلك التحديات، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتخطيط الطرق والنقل وغيرها من الخدمات اللوجستية المختلفة، وهنا تظهر استثمارات ضخمة تنتظر أسواق الدول النامية مثل مصر.



وقالت أن التدريب هو أحد الأمور المهمة في إطار تنفيذ مفهوم الاستدامة، باستخدام التكنولوجيا لتحقيق مفهوم المستقبل الأخضر.



وأوضح شهاب العرابي، المدير العام لشركة حسن علام، أنه من الضروري النظرة الاقتصادية للحلول القادمة من قطاع التكنولوجيا والاتصالات في إطار التفكير في مشروعات المدن الذكية.



وأشار إلى أن التكنولوجيا تساعد على توسيع نطاق جمهور المدن الذكية، التي تعتبر تكلفتها عالية جدًا لتوفير الحلول التكنولوجية المتكاملة وخدمات الاتصالات، مضيفا: "من خلال تلك الحلول، وعن طريق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يمكن حل مشكلة كبيرة في إتاحة المعلومات أمام العملاء".



ولفت إلى أن الاستدامة هي حق من حقوق الإنسان، وخاصة في ظل التوجه نحو تخفيض التكاليف، وهنا تظهر أهمية اختيار المكونات التي يمكن إعادة تدويرها في مجال العقارات، حيث تقوم شركة حسن علام بالتعاون مع مؤسسات مصرية لتحقيق معادلة "تخفيض التكاليف وتحقيق الاستدامة".

وتابع بالإشارة إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ أفكار بالشراكة مع أفكار ناشئة وبالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة.



وقال محمود حمودة، رئيس قطاع المبادرات الاستراتيجية بنك مصر، إن المستقبل سيعتمد على التكامل بين العديد من مقدمي الخدمات التي تخدم أهداف الاستدامة والتحول الأخضر المستدام موضحًا أن أكثر الأمور صعوبة في هذا الصدد هي القدرة على القياس للخدمات المتاحة في ضوء تنفيذ هذا التحول.



وقال إن الأفكار الناشئة هي المحور الرئيسي في تحقيق فكر الاستدامة، وليس المؤسسات الكبيرة التي تعتمد على المشروعات الصغيرة والناشئة التي تخدم المؤسسات الكبيرة.



وأشار زياد علاء الدين، مدير تسويق نموذج التطوير، إلى أن الاستدامة تتوقف على ثلاث عناصر هي: الإنسان أولًا، ثم المجتمع، ومن ثم يأتي العنصر الثالث وهو الأدوات التي تأتي في مقدمتها الأدوات التكنولوجية التي تساعد على تحسين تجربة الاستخدام.



وأوضح عادل بوصيلي، الشريك المؤسس لشركة Cayesh، إلى أن آخر 15 سنة شهدت توسعًا كبيرًا في الأفكار الناشئة التي أصبحت حاليًا من أهم المشروعات.



وقال إن الاحتياجات هي التي تخلق الإبداع، ومن ثمة يكون من الضروري في إطار البحث عن الاستدامة والأفكار التي تساعد في تحقيقها عادة تخرج من الاحتياجات الموجودة.



وأشار على رفيع، الشريك المؤسس لشركة Nawy، إلى أن ناوي قامت على أساس توفير المعلومات حول السوق العقاري في مصر من خلال توفير قواعد بيانات عن كل المشروعات العقارية الموجودة في السوق، وبعد ذلك، تقوم الشركة بعمل بروفايل لكل مشروع من مشروعات التطوير العقاري في السوق المصري وإتاحة هذه البيانات أمام متخذي القرار سواء في التخطيط لمشروعات التطوير العقاري أو بالنسبة للجمهور.

جاء ذلك في اليوم الأربعاء ختام الدورة السابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2023.