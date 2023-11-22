وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس الإدارة الجديدة

تفقد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة، الفصول الدراسية للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي.

وخلال تفقده كرَّم، وكيل الوزارة، الطالبان عبدالله رضوان، ومينا ملاك حنا؛ لفوزهما بالمركز الأول جمهوري في مسابقة بيت العائلة النموذجية، كما كرَّم هالة عزَّام، الأخصائي الاجتماعي والمشرفة على المسابقة.

كما كرَّم وكيل الوزارة، أحمد محمد تقى الدين، مشرف المسرح بالمدرسة لفوزه بالمركز الرابع جمهوري فى مسابقتى أعياد الطفولة ومسرحة المناهج.

واعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لمديرة المدرسة الفت إبراهيم واهدى لها شهادة شكر وتقدير لما لمسه من جهود مضنية من إدارة المدرسة وهيئة التدريس.

حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية

كما شهد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ورائد عام اتحاد طلاب دمياط، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد موجه عام اتحادات طلابية بالمديرية

وإجريت الانتخابات بكل شفافية وحيادية بمعرفة اللجنة الثلاثية وأسفرت عن فوز الطالب محمد جهاد محمد عيد إدارة فارسكور التعليمية بمنصب أمين الاتحاد والطالبة رقية محمد كامل الشويحى إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب الأمين المساعد.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الطالبة نرمين الغريب فتحى إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمنصب المقرر الديني والثفافي والطالبة وعد محمد حمدون إدارة ميت ابو غالب التعليمية بمنصب المقرر الاجتماعي والطالبة خديجة محمد جلال إدارة السرو التعليمية بمنصب المقرر العلمي والطالب معاذ ايمن محمد الجنيدى إدارة كفر سعد التعليمية بمنصب المقرر الرياضي والكشفي والطالب مازن فتحى ابراهيم زين الدين إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب المقرر الفني.