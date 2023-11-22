الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الحياة تحت القيود".. آثار الاحتلال الإسرائيلى على حياة الفلسطينيين اليومية

ارشيفية
ارشيفية

يعيش الشعب الفلسطيني تحت ظروف صعبة وقيود مشددة نتيجة لما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يؤثر هذا الاحتلال على كل جانب من جوانب حياتهم اليومية، ويفرض العديد من القيود على الحركة والوصول للخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحتهم الجسدية والنفسية واقتصادهم. 

خلال السطور التالية سنلقي الضوء على بعض من آثار هذه القيود وكيف تؤثر على حياة الفلسطينيين.

قيود الحركة والوصول

تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على حركة ووصول الفلسطينيين، سواء داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة، ويتعذر على الفلسطينيين التنقل بحرية بين المدن والقرى، وكذلك الوصول إلى المدارس والمستشفيات والأماكن العامة، كما يؤدي هذا إلى تأخير في تلقي الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الطبية للمرضى.

هدم المنازل والإخلاء القسري

تستخدم إسرائيل سياسة هدم المنازل والإخلاء القسري للفلسطينيين، مما يؤدي إلى فقدانهم لمأوى آمن واستقرارهم، ويعاني العديد من الأسر من التشرد والتهجير المستمر، مما يؤثر على صحتهم النفسية والاقتصادية.

انتهاكات حقوق الإنسان

تشهد المناطق التابعة للاحتلال انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقات، حيث تعاني العديد من الأسر من فصلها عن بعضها البعض بسبب اعتقال أفرادها، مما يؤثر على أوضاعهم الاجتماعية والعائلية.

تأثيرات على الصحة والتعليم

تواجه المستشفيات والمدارس في المناطق المحتلة صعوبات كبيرة في توفير خدماتها بشكل كامل، نظرًا للقيود المفروضة على حركة المواد والأفراد، يؤثر هذا على صحة الفلسطينيين وإمكانية حصولهم على التعليم المناسب، وخلال الحرب الجارية شهدت المستشفيات والمدارس قصفًا عنيفًا من قبل الاحتلال.

فلا شك أن الحياة تحت قيود الاحتلال الإسرائيلي تفرض تحديات كبيرة على الشعب الفلسطيني، من خلال فهم آثار هذه القيود، يُبرز دور المجتمع الدولي في التصدي لهذه الظروف ودعم حقوق الإنسان للفلسطينيين، حيث إن استعادة حقوقهم وإزالة هذه القيود ستسهم في تحقيق التنمية والسلام بالمنطقة.

الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي قيود الحركة الفلسطينيين الضفة الغربية قطاع غزة

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