الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة القناة تُقدم 36 ندوة وورشة و21 برنامجًا تدريبيًا خلال أكتوبر ونوفمبر

جامعة القناة
جامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن حصيلة مشاركات الجامعة المجتمعية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر  2023، من ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية توعوية، وزيارات مدرسية، مؤكدا أنها تأتي في إطار دور جامعة قناة السويس التنويري الرائد في المنطقة، ومن خلال رسالتها وتوجهها للمجتمع بمختلف فئاته وطوائفه.

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن جامعة القناة تحرص على تدريب افراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، وتوعيتهم، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والتربوي وتعديل السلوك، وغيرها من الخدمات المجتمعية في ضوء بروتوكولات التعاون مع مختلف المؤسسات، بحيث تتناول تلك البرامج مشكلات المجتمع بالعرض والتحليل وإيجاد الحلول،  بهدف تنمية الإنسان المصري، وتمكينه اجتماعيا واقتصاديا.

جامعة القناة تقدم 21 برنامج تدريبي وتوعوي ل 629 متدرب

وبلغت البرامج 21 برنامج تدريبي وتوعوي لعدد 629 مستفيد، في موضوعات مختلفة مثل أخطار الزواج المبكر، كيفية التعامل مع أطفال التوحد، النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، التواصل الفعال والتأثير الإيحابي،  تنمية مهارات المرأة من أصحاب الهمم، لدمجها بسوق العمل، مهارات التعامل مع الأبناء المراهقين، كيفية المحافظة على الجهاز التنفسي والقلب مع محاربة التدخين،  الخدمات الرقمية وتحسين المناخ الإداري وقدمتها إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.

كما بلغت حصيلة المستفيدين من الزيارات المدرسية، والندوات وورش العمل التي قدمتها إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة 2625 مواطن من مختلف فئات المجتمع.
وهي 36 ندوة وورشة عمل، بالإضافة لعدد 15 زيارة توعوية وتعريفية لطلاب المدارس تناولت العديد من الموضوعات أهمها اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، ندوات في الوعي البيئي ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، إنشاء المزارع لصغار المربين، وغيرها من الموضوعات.

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