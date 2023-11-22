قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه فى اطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” تم البدء فى زراعة ٣٠ فدان من القمح والشعير والفول كمزارع إرشاديه بمدن رأس سدر والطور ونويبع وتدريبهم على الممارسات الصحيحه للزراعة الذكية مناخيا من خلال مدارس المزارعين الحقلية.

وأضاف أن مساهمة المنظمة الدولية فى المشروعات الزراعية بجنوب سيناء والتى تعد الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الاخيره تعطى رسالة للأمن بسيناء ودلاله على النهضه الزراعية التى توليها الدولة لمحافظات سيناء والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعم المشروعات الزراعية وفى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعواستصلاح الأراضى بتنفيذ أنشطة تنمويه لدعم أبناء سيناء.

منظمة الأغذية العالمية تدعم زراعات الفول والقمح والشعير بجنوب سيناء

من جانبه صرح الدكتور أحمد الحاوى المدير التنفيذي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بأن المشروع يهدف إلى رفع وعى مربى الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ ٧٥ مدرسة حقلية للانتاج النباتى والحيوانى برأس سدر والطور ونويبع بمشاركة ١٠٠٠ من المزارعين والمربين المستفيدين من أنشطة المشروع.



وأضاف بأنه قد تم توزيع أصناف التقاوى والأسمدة والمخصبات الحيوية على المزارعين وتدريبهم على الممارسات الصحيحة للزراعة بهدف الحصول على أعلى إنتاج من المحصول.



من جانبه، صرح الدكتور أشرف الصادق مستشار منظمة الأغذية والزراعة بأن التعاون مع مركز بحوث الصحراء فى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية ببعض المحافظات الصحراوية يهدف إلى تحسين سبل العيش للمزارعين من خلال التدريب ورفع الوعى ونشر الممارسات الصحيحة للزراعة خاصة فى ظل التغيرات المناخيه ألتى يتعرض لها العالم، والتي يجب أن يكون هناك دراية بيها.