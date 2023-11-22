الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 26 ألفًا و500 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين
تحصين

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ماتم تحصينه حتى اليوم الأربعاء، 26  ألف و500 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، في بيان، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضبط 122 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية

وفى سياق متصل ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور 122 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 122 عبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شؤونها.

حمى الوادي المتصدع الحمى القلاعية الأبقار والجاموس والاغنام والماعز واللقاحات

مواد متعلقة

محافظ الغربية: مبادرة "بيتك عمران" هدية الرئيس السيسى لحياة كريمة

محافظ الغربية: طريق «السنطةـ زفتى» يسهم في القضاء على الكثافة المرورية

محافظ الغربية يوجه بحل مشكلة ذوي الهمم في مدرسة إسماعيل عبد الحميد الشهابي بزفتى

محافظ الغربية يتابع التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم

محافظ الغربية يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب

حبس عاطل وبحوزته عدد 78 فرش حشيش وسلاح ناري بطنطا بالغربية

محافظ الغربية يشدد على التعامل الحذر أثناء سقوط الأمطار

محافظ الغربية يتابع رفع مياه الأمطار بكفر الزيات

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

بعد 8 سنوات داخل سجون الاحتلال.. أبرز المعلومات عن الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص

تجدد القتال أم وقف دائم لإطلاق النار.. مخططات إسرائيل لغزة بعد الهدنة

الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة