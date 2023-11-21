منتخب المغرب يفوز على تنزانيا بثنائية فى تصفيات كأس العالم

استهلّ منتخب المغرب مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بالفوز على مضيفه التنزاني بهدفين دون مقابل، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وألغيت المباراة الأولى لمنتخب المغرب أمام اريتريا في الجولة الأولى، وبالتالي خاض أسود الأطلس مباراتهما الأولى في التصفيات اليوم، حيث انسحب المنتخب الإريتري من التصفيات.

وكانت الفرصة سانحة أمام منتخب المغرب لافتتاح التسجيل مبكرا، عندما حصل على ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، لكن أشرف حكيمي اهدرها.

وتقدم حكيم زياش بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 28، ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة، أحرزه باكاري موامنييتو لاعب تنزانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فازت النيجر على ضيفتها زامبيا بهدفين لهدف.

تقدم أمادو موتاري وبوباكار جبريل جومي بهدفين للنيجر في الدقيقتين السادسة و28 ثم رد باتسون داكا بهدف لزامبيا في الدقيقة 50.

وتقتسم منتخبات المغرب والنيجر وزامبيا وتنزانيا الصدارة برصيد ثلاث نقاط لكل منها.