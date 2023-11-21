الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز ينتقد تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن التهجير (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن اليوم شهدنا جلسة البرلمان المصري، حيث تقدم 16 نائبًا بطلبات إحاطة إلى د. مصطفى مدبولي؛ من أجل بحث ما توصلت إليه الحكومة المصرية بشأن القضية الفلسطينية والحرب على غزة، وبالأخص مخططات التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء والأردن.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أدلت بتصريحات خطيرة اليوم، حيث ناشدت المجتمع الدولي تعزيز التوطين الطوعي للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وقالت إن أحد الخيارات بعد الحرب هو تهجير أهالي غزة لأسباب إنسانية".

وواصل: "كل ما يحدث يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ مخططها لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، عكس ما يعتقد الجميع بأن الأمر قد لا يحدث، ولكن الموقف المصري واضح للغاية بشأن رفض هذا الأمر بشكل نهائي".

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