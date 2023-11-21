الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا تشكر مصر لجهودها فى إيصال المساعدات لغزة

كلير لوجندر
كلير لوجندر

 قالت  المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن جهود فرنسا ترتكز على 3 نقاط، وجهودها الإنسانية جمعت مليار يورو لسكان غزة، وستقدم فرنسا لسكان غزة 100 مليون يورو.

وجهت لوجندر الشكر، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، للسلطات المصرية لتمكين إيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أنه لن تكون هناك مساعدات مستدامة للفلسطينيين في غزة ما لم نتوصل إلى هدنة إنسانية، هذا هو هدفهم الأول، ثم يأتي بعد ذلك عدد من التفاهمات الأمنية، ومصر تعرضت للإرهاب، ويعرف المصريون جيدًا معنى الإرهاب. 

توسع الصراع يثير قلق الجميع

وتابعت: أن مصدر قلق الجميع في المنطقة هو توسع الصراع ليشمل أطرافا أخرى، وفرنسا عملت على ذلك، وزير الخارجية الفرنسي زار لبنان، ورئيس الجمهورية الفرنسية تحدث مع الرئيس الإيراني، وسافر وزير الخارجية 3 مرات للمنطقة للقاء الشركاء خاصة مصر. 

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية الشكر للسلطات المصرية إيصال المساعدات غزة توسع الصراع

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