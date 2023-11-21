الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا: يجب وقف فورى لإطلاق النار فى غزة والتوصل لهدنة دائمة

غزة
غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن الموقف الفرنسي واضح للغاية تجاه الأزمة في غزة، مشيرة إلى أن فرنسا صوتت على مشروع الأردن.

وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "إننا ندعو لهدنة فورية ودائمة، وعلينا معالجة الأوضاع في غزة"، مؤكدة أن الصور التي تنشر للأحداث في غزة فظيعة وهناك الكثير يموتون وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الإنساني الذي انعقد في فرنسا.

وأكدت أن الأزمة تذكرنا بضرورة العمل نحو منظور سياسي والتطلع للمواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تكون غزة جزءًا من الدول الفلسطينية.

 يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية بغزة 

وأوضحت أنه يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية في غزة، لأن هناك الكثير من القتلى والمدنيين وقصف المستشفيات والعاملين فيها وكل هذا يجب أن يتوقف، ويجب علينا حماية المدنيين على الأرض وهذه رسالتنا لجميع الأطراف.

المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية هدنة فورية و دائمة حماية المدنيين هدنة إنسانية بغزة إيمانويل ماكرون

مواد متعلقة

العدوان على غزة.. "التهجير" خطة قديمة متجددة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

أردوغان: التهجير واستهداف المستشفيات والمدارس في غزة "همجية وانعدام للضمير"

السيسى: قطاع غزة يتعرض لحصار كامل وضغوط من أجل التهجير القسرى

الفتيانى لـ"الدستور": الاحتلال يستهدف طواقمنا الطبية بشكل مباشر فى غزة

الرئيس السيسى: أطروحات إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا تزيد الموقف إلا تأزيمًا وتعقيدًا

الرئيس السيسى: ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

"جلد بالكرباج".. الداخلية تكشف تفاصيل إجبار شابين لتقبيل قدم سيدة بالجيزة

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

السيسى: على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته لوقف الممارسات غير الإنسانية بغزة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين