فرنسا: يجب وقف فورى لإطلاق النار فى غزة والتوصل لهدنة دائمة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن الموقف الفرنسي واضح للغاية تجاه الأزمة في غزة، مشيرة إلى أن فرنسا صوتت على مشروع الأردن.

وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "إننا ندعو لهدنة فورية ودائمة، وعلينا معالجة الأوضاع في غزة"، مؤكدة أن الصور التي تنشر للأحداث في غزة فظيعة وهناك الكثير يموتون وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الإنساني الذي انعقد في فرنسا.

وأكدت أن الأزمة تذكرنا بضرورة العمل نحو منظور سياسي والتطلع للمواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تكون غزة جزءًا من الدول الفلسطينية.

يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية بغزة

وأوضحت أنه يجب أن تكون هناك هدنة إنسانية في غزة، لأن هناك الكثير من القتلى والمدنيين وقصف المستشفيات والعاملين فيها وكل هذا يجب أن يتوقف، ويجب علينا حماية المدنيين على الأرض وهذه رسالتنا لجميع الأطراف.