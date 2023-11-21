الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب عن شمال سيناء: ندعم خطوات الرئيس السيسي للسلام (فيديو)

إبراهيم أبو شعيرة
إبراهيم أبو شعيرة

أكد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أنه يشعر بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرا من المخطط الإسرائيلي الكبير الذي يهدف إلى توسيع دولة إسرائيل وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأكد أبو شعيرة، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر قناة الحياة، أن مصر لن تقبل هذا الأمر، وأن سيناء هي جزء من الوطن المصري ولن تسمح بأي تدخل في شؤونها.

وأشاد النائب بدور السيسي في دعم القضية الفلسطينية ونشر السلام في المنطقة، موضحا أن الرئيس حذر من اشتعال الأوضاع في المنطقة منذ عدة أشهر، وأن مصر تستقبل الفلسطينيين وتفتح معبر رفح أمامهم.

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