كولر يهدد باستبعاد لاعبي الأهلي غير الملتزمين

اقتربت إدارة الكرة بنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، من حسم تمديد تعاقد الثنائى محمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن عقديهما ينتهيان بنهاية الموسم المقبل.

ونجحت إدارة الكرة فى التوصل لاتفاق مبدئى على تمديد وتعديل عقود الثنائى، مع منح «عبدالمنعم» وعدًا صريحًا بتسهيل عملية احترافه، شريطة أن يكون العرض مناسبًا للاعب والنادى، مع تعديل راتب «الشناوى» بالشكل اللائق.

وينتظر مسئولو الأهلى انتظام الثنائى فى التدريبات، بعد العودة من معسكر المنتخب الوطنى، لوضع اللمسات الأخيرة على العقود الجديدة، المقرر أن تمتد حتى موسم ٢٠٢٨.

على جانب آخر، عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، اجتماعًا مع لاعبى الفريق، استعدادًا لخوض مباراة ميدياما الغانى، المقررة يوم السبت المقبل، فى أولى مباريات الفريق فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وطلب «كولر» من اللاعبين الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى، والتركيز لتخطى المرحلة الحالية، بعد خسارة بطولتين فى أقل من ٤٥ يومًا، وتراجع الأداء والنتائج محليًا.

وأوضح أنه لم يستبعد أى لاعب من حساباته خلال الفترة الماضية، بدليل مشاركة جميع اللاعبين فى المباريات.

وأشار إلى أن هناك بعض اللاعبين لا يؤدون واجبهم بشكل جيد فى التدريبات، مشددًا على أنه سيتخذ موقفًا ضد أى لاعب لا يلتزم بالتعليمات، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لفرض الانضباط، من أجل عودة الفريق لسابق عهده، والعودة للمنافسة على كل الألقاب.

وفى الإطار نفسه، استقر «كولر» على عودة عمرو السولية، لاعب الفريق، إلى قائمة مباراة ميدياما، بعد أن حصل على تأكيدات طبية بشأن جاهزيته، وأنه أصبح تحت تصرف الجهاز الفنى فى أى وقت.