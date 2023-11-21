الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: لا تذهبوا للدجالين.. سيدنا النبي وصف لنا علاج للسحر (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل يدعي منصور، أن لديه قريبة مصابة بالجن ويريد أن يعرف ماذا يفعل؟.  

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "ربنا سبحانه وتعالى حل لنا هذه المشاكل حلول جذرية، ورد فى الصحيحين، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم من يهود زريق، وكان أثر السحر إنه يشعر بالإرهاق، وكان يشعر إنه صلى وهو لم يصلى، فالله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا النبي محمد، الفاتحة والمعوذتين، سورة الصمد، آية الكرسي".

وتابع: "يعنى إيه معمول لها عمل، يعنى حد مسلط عليها جن، فسيدنا النبي يقول إن الشيطان يجرى فى البنى آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مجاريه بالجوع، يعنى لما تصوم لا يستطيع يجرى فى الدم، والأوقوى قرءاة المعوذتين والفاتحة وسورة الصمد، وآية الكرسي، وهو ده الحل وليس الذهاب للدجالين، يبقى عليها بالصلاة والدعاء وأذكار الصباح والمساء، حتى يذهب عنها كل هذا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=EeVchUGcsh4

الدكتور محمد عبدالسميع الإفتاء المصرية دار الافتاء الفتوى بدار الإفتاء فتاوى الناس

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