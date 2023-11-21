أمين الفتوى: لا تذهبوا للدجالين.. سيدنا النبي وصف لنا علاج للسحر (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل يدعي منصور، أن لديه قريبة مصابة بالجن ويريد أن يعرف ماذا يفعل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "ربنا سبحانه وتعالى حل لنا هذه المشاكل حلول جذرية، ورد فى الصحيحين، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم من يهود زريق، وكان أثر السحر إنه يشعر بالإرهاق، وكان يشعر إنه صلى وهو لم يصلى، فالله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا النبي محمد، الفاتحة والمعوذتين، سورة الصمد، آية الكرسي".

وتابع: "يعنى إيه معمول لها عمل، يعنى حد مسلط عليها جن، فسيدنا النبي يقول إن الشيطان يجرى فى البنى آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مجاريه بالجوع، يعنى لما تصوم لا يستطيع يجرى فى الدم، والأوقوى قرءاة المعوذتين والفاتحة وسورة الصمد، وآية الكرسي، وهو ده الحل وليس الذهاب للدجالين، يبقى عليها بالصلاة والدعاء وأذكار الصباح والمساء، حتى يذهب عنها كل هذا".

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