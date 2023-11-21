رئيس "حماة المستقبل": الدوافع الإسرائيلية لتهجير الأشقاء تخل بالسلام في المنطقة

عبر حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما وصفه بالإصرار الإسرائيلي على تنفيذ المخطط الأعمى، بتهجير أهل الأرض وأصحابها من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا المخطط الخبيث سيعزز من جعل المنطقة في حالة طوارئ مستمرة وستؤدي إلى اضطراب أمني على الدوام.

وقال رئيس الحزب إن إسرائيل تضرب بكل المبادئ التي تعزز السلام في المنطقة عرض الحائط، ولا بد من إدراكها أنها ستتكبد خسائر كبيرة إن هي استمرت فيما تدعو إليه.

ولفت إلى أن إسرائيل قامت بمجازر وحشية على الأراضي الفلسطينية بآلاتها العسكرية العمياء دون تفرقة، وقتلت آلاف الأشقاء في غزة واستهدفت آلاف الأطفال والشيوخ، في حالة من الصمت الغريب للمجتمع الدولي الذي يعمل دائمًا وفق ازدواجية المعايير ويؤكد أن ملف حقوق الإنسان الذي يتحدثون عنه ويستخدمونه كأحد أوراق الضغط على الدول لتحقيق مصالحهم، مجرد حديث لا أساس له يخرج وقت تحقيق المصالح لا أكثر.

وأضاف، أن جسلة مجلس النواب اليوم التي عقدت بشكل استثنائي، لبحث التدابير الحكومية لمواجهة هذا المخطط الشيطاني الصهيوني، جلسة تاريخية، تؤكد وحدة الصف المصري خلف القيادة السياسية، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بادعاءاتها بضرورة تهجير الأشقاء حتى تخرج علينا وزيرة المخابرات في حزب الليكود لتؤكد الدوافع الإسرائيلية في هذا الإطار، وتضع سيناريو جديد في التهجير بأنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.

وعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، جلسة استثنائية، تم خلالها عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عدد لافت من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب جرائم شنيعة بحق الإنسانية فى فلسطين فهى تقتل النساء والأطفال، كما أكدوا أن هناك صمت غير مبرر من المجتمع الدولى تجاه المجازر الإسرائيلية.