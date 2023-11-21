مصدر إسرائيلى: “حماس” ستطلق سراح 50 محتجزًا خلال 4 أيام من وقف إطلاق النار

قال مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صفقة المحتجزين المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس ستتضمن إطلاق سراح 50 محتجزًا خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد من أربعة إلى خمسة أيام.

بحسب مصدر سياسي، تحدث لـ"هآرتس"، فإن جميع قوات الأمن الإسرائيلية – الجيش الإسرائيلي، والشين بيت، والموساد – تؤيد الخطوط العريضة للصفقة.

ويتعلق الاتفاق بإطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويمكن أيضًا إطلاق سراح المواطنين الأجانب وفقًا لاتفاقيات مع دول أخرى، على الرغم من عدم تضمينهم في هذه الاتفاقية.

وأضاف المصدر أيضًا أنه سيتم إطلاق سراح ما يقرب من عشرة رهائن يوميًا خلال وقف إطلاق النار، وتأمل إسرائيل أن يصل العدد الإجمالي للرهائن المفرج عنهم إلى 80، وخلال وقف إطلاق النار، ستعمل حماس على تحديد مكان الرهائن الإضافيين الذين تحتجزهم مجموعات أخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، ويسمح بدخول الوقود إلى القطاع.

وأوضحت أن جيش الاحتلال والشاباك سوف يتوقف عن تحليق طائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية لمدة ست ساعات يوميًا، على الرغم من أن التدابير الأخرى لجمع المعلومات الاستخبارية ستستمر لضمان حماية الجنود في القطاع.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين إلى منازلهم، ولكن لن يتم إطلاق سراح أي سجناء مدانين بجرائم قتل.

ورفضت إسرائيل السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى شمال القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، حيث سيبقى الاحتلال موجودًا في شمال غزة، ويستأنف القتال في جميع أنحاء قطاع غزة فور انتهاء وقف إطلاق النار.