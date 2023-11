غدًا.. منافسة شرسة في "شارك تانك مصر" ورقم قياسي في التمويل

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث تشهد حلقة يوم غدٍ، تحقيق رقمًا قياسيًا في التمويل وهو 50 مليون جنيه.

تشهد حلقة يوم غد التي تذاع في تمام الساعة التاسعة مساء، عرضًا استثنائيًا لعدد من المشاريع الجديدة والمبتكرة التي تتنوع في مجالاتها، وهي مشروعات SIMPLEX لشركة تقدم أكثر من 8 أنواع ماكينات CNC وهي ماكينات يتم التحكم فيها رقميا بواسطة جهاز الكمبيوتر بدلًا من استخدامها يدويًا، وكذلك SHELTER وهي شركة تصنيع أثاث ذكي يوفر في المساحات ويوفر ماديًا ويوفر في الوقت عن الأثاث التقليدي، والميزة فيه أن كل "الميكانيزم" يتم تصنيعها في مصر، وكذلك براند يصنع فاكهة مجففة مثل Dr Joy ‏Fruit roll ups - dried fruits – chips، وهي طبيعية 100٪؜ بدون أي مواد مصنعة أو سكر كبديل صحي سناك سريع للأطفال والكبار.

يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

‏📸 Look at this post on Facebook https://www.facebook.com/share/v/L4bWFUmbB9yZKkg2/?mibextid=WC7FNe

مواعيد عرض برنامج شارك تانك - Shark Tank على قناة CBC

فى السياق، يبحث عدد كبير من متابعي البرنامج، عن المواعيد الخاصة لبرنامج شارك تانك، إذ يعرض كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، وهو من إنتاج الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم إنتاجه بالتعاون مع شركتي IMP وSONY صاحبة الحقوق الأصلية للبرنامج الأصلي - SharkTank.

و"شارك تانك مصر" برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات.

ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.