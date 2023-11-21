الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: بيان رئيس الوزراء أمام "النواب" يعبر عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى والقضية الفلسطينية

جريدة الدستور

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مجلس النواب عبر عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا.

وأضاف الرئيس: "أؤكد استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

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