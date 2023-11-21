الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قدرة فارس: صفقة تبادل الأسرى تحتاج لوقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها

قدورة فارس
قدورة فارس

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين،  قدورة فارس إن المستهدف في عملية تبادل الأسرى الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين.

صفقة تبادل الأسرى 

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المستهدف من صفقة تبادل الأسرى 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال وأكثر من 350 طفلًا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

تابع أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن صفقة تبادل الأسرى تحتاج لوقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها.

جرائم الاحتلال 

أشار إلى أنه على إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية، حيث قام الاحتلال بقصف المباني المدنية والسكنية بشكل عشوائي، لهذا فقد الشعب الفلسطيني الكثير من أبنائه وأطفاله ونساءه جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي لا ملة له.  

قدرة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين القاهرة الإخبارية صفقة تبادل الأسرى

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