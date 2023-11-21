"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب تكتم أمريكا على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة أكدت أن صفقة تبادل الأسرى أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وأنها قد تكون من 5 إلى 10 أيام وفقًا لتصريحات مسئولين أمريكيين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جون كيربي، لديه بعض المعلومات عن تشكيلة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، وأكد أن من بينهم أمريكيين، ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدًا أن هذا يتعلق بأسباب أمنية تتعلق بالمحتجزين، ولأسباب سياسية لأن الولايات المتحدة ترى أن تسريب أي معلومات قد يطيح بالصفقة من أي من الطرفين.

وأشار إلى أن الأمر الثالث هو مسألة الثقة في الولايات المتحدة، فعندما تعلن عن تفاصيل الصفقة وتأتي بغير ذلك فإن هذا يشكك في مصداقيتها أمام الشعب الأمريكي والعالم.

البيت الأبيض يصر على استخدام حماس مستشفى الشفاء

وأكد أن البيت الأبيض يصر على أن هناك معلومات استخباراتية أمريكية أن مستشفى الشفاء كان يستخدم لإدارة عمليات من حماس، وأكدوا أن المكان كان مستخدما لغير أغراض المستشفى وكان مركزًا لحماس.