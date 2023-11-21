الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب التجمع لـ مدبولى: إرهاب التنظيمات ليس منقطع الصلة عن إسرائيل

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

وجه عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

مصر فريق واحد على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس السيسي

وقال، خلال كلمته المذاع على فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، "شاءت الأقدار أن تكون رئيس وزراء لمصر في هذه اللحظة الحرجة، وسيسجل التاريخ وفقتك وإدارتك أجهزة الدولة التنفيذية وكافة إمكانات الدولة لحماية أمن وسلامة الأراضي المصرية والوفاء التاريخي والأخلاقي والديني والقومي تجاه أهلنا في عموم فلسطين، وبالأخص في غزة".

وطالب الحكومة بأن يتم إطلاع مجلس النواب على الإجراءات والتدابير في مواجهة خطر متحقق، فكل مصر فريق واحد على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسبق وفوض الشعب القيادة السياسية لمواجهة إرهاب الكيان الصهيوني، وانتصرت الدولة بكامل أجهزتها، على رأسها القوات المسلحة والشرطة على إرهاب التنظيمات، حيث خرج الشعب في يوليو 2013.

وأكد أن إرهاب التنظيمات ليس منقطع الصلة عن “إسرائيل”؛ لأنهم يسعون دائما أن يجعلوا سيناء متنازعًا عليها أو محل عدم استقرار، ففكرة التهجير والتوطين مخطط قديم وحديث ليس بجديد.

حزب التجمع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحكومة المصرية سيناء فلسطين تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

نقابة العاملين بالسكك الحديدية والمترو تعلن تأييدها لـ السيسي في انتخابات الرئاسة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يريد إنهاء الوجود الفلسطينى فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 1353 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت القطاع منذ بدء العدوان

"الأونروا" تعلن ارتفاع ضحايا موظفى الإغاثة لـ104 منذ بدء العدوان على غزة

عدد سكانها 23.000 نسمة… أهم المعلومات عن كريات شمونة

يقع على ساحل القطاع.. أبرز المعلومات عن مرفأ غزة

"القاهرة الإخبارية": المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف بلدتي يارون وعيترون اللبنانيتين

فصائل فلسطينية تعلن قصف 3 آليات عسكرية للاحتلال بقطاع غزة

الأكثر قراءة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

بعدما نشر صورها الخاصة.. تطور جديد في أزمة مذيعة شهيرة وطليقها المخرج

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا