حزب التجمع لـ مدبولى: إرهاب التنظيمات ليس منقطع الصلة عن إسرائيل

وجه عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

مصر فريق واحد على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس السيسي

وقال، خلال كلمته المذاع على فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، "شاءت الأقدار أن تكون رئيس وزراء لمصر في هذه اللحظة الحرجة، وسيسجل التاريخ وفقتك وإدارتك أجهزة الدولة التنفيذية وكافة إمكانات الدولة لحماية أمن وسلامة الأراضي المصرية والوفاء التاريخي والأخلاقي والديني والقومي تجاه أهلنا في عموم فلسطين، وبالأخص في غزة".

وطالب الحكومة بأن يتم إطلاع مجلس النواب على الإجراءات والتدابير في مواجهة خطر متحقق، فكل مصر فريق واحد على قلب رجل واحد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسبق وفوض الشعب القيادة السياسية لمواجهة إرهاب الكيان الصهيوني، وانتصرت الدولة بكامل أجهزتها، على رأسها القوات المسلحة والشرطة على إرهاب التنظيمات، حيث خرج الشعب في يوليو 2013.

وأكد أن إرهاب التنظيمات ليس منقطع الصلة عن “إسرائيل”؛ لأنهم يسعون دائما أن يجعلوا سيناء متنازعًا عليها أو محل عدم استقرار، ففكرة التهجير والتوطين مخطط قديم وحديث ليس بجديد.