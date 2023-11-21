الوادى الجديد تجهز 450 ألف فدان لزراعة محصول القمح هذا الموسم

بدأ مزارعو الوادي الجديد في زراعة القمح أبرز المحاصيل الشتوية والإستراتيجية على مساحة 450 ألف فدان، ويعد القمح أهم مكون غذائي على مستوي العالم، ويعتمد عليه الشعب المصري، وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات التبن كغذاء أساسي للحيوانات.



وأنتهى المزارعون خلال الايام الماضية من تجهيز الأرض استعدادا لزراعتها بأصناف القمح بداية من حرث التربة وتقليبها وتعرضها للشمس لقتل البكتريا والحشائش العالقه بها، وتسطيرها مرة أخرى بالجرارات والآلات الزراعية الحديثه

ويستعد الأهالى لنثر بذور القمح الملقبه بالذهب الأصفر في حقولهم بمقدار 50 كيلو/ فدان وبعد ذلك تبوش الأرض لتغطية البذور وبعدها تتم عمليه الري مباشرة لعدم فقدان البذور عن طريق الهواء أو الطيور.



وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تمهيد الأراضي استعدادًا لزراعة القمح على مساحات تتخطي 450 ألف فدان، مؤكدًا أن حصر الأراضى المنزرعة بالمحصول للموسم الماضي 2022/2023، بلغت 436505.12 فدان على مستوى المحافظة ومنطقة العوينات بها أكبر مساحة منزرعة قمح بلغت 186277.6فدان، والزمام المنزرع زادت مساحة هذا العام عن العام السابق حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل الشتوية 574074.10، والمساحات المنزرعة من الخضر والبساتين بلغت 86333.22 فدان

وكان وكيل وزارة الزراعة، قد اعلن عن إجمالي ما تم حصاده من المحصول الموسم الماضي والذي بلغ 270500 فدان.

وأكد المرسي، أن ما تم توريده الموسم الماضي من القمح بلغ 25156 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 48852.200 طن لصومعة شرق العوينات، وتوريد 463.270 طن لشون البنك الزراعي وتوريد 5410.965 طن للتقاوي بإجمالي 79882.435 طن داخل المحافظة، وتوريد 114154 طن خارج المحافظة.

وأشار الي أن إجمالي التوريد بلغ 194036.435 طن، وقد استقبلت جميع الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية محصول القمح من المزارعين والتجار لتسهيل عملية التوريد وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.