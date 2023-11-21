الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص على طريق العوينات بالوادى الجديد

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص أرشيفية

أصيب 13 شخصا، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

وكان إخطار أمنى قد ورد إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بمنطقة الكيلو 40 بطريق موط بمركز الداخلة - شرق العوينات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

وأسفر عن إصابة كل من علاء محمد فتح الله 20 عاما من أسيوط، محمد عدلي عبدالصمد 30 عاما من سوهاج، أحمد حمدي توفيق 16 عاما أسيوط، ربيع عبدالحارث سعد 45 عاما أسيوط، محمود سعد عبدالصمد 35 عاما سوهاج، أبوالخير سيد علي 45 عاما سوهاج، هشام رمضان هشام 14 عاما أسيوط، كرولس كمال فرج الله 24 عاما سوهاج، سلامة عبدالستار موسى 23 عاما الفيوم، محمود عبد العزيز صادق 23 عاما بني سويف، أحمد رمضان عوض 23 عاما الفيوم، حمادة على احمد 37 عاما أسيوط، أسامة محمد سيد 33 عاما أسيوط.

وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث وإبلاغ إدارة المرور لرفع آثار الحادث وفتح الطريق.

حادث انقلاب سيارة طريق الداخلة العوينات محافظة الوادي الجديد مستشفى الداخلة العام

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