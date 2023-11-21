الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خريطة لإخلاء المدارس ومراجعة المخرات الصناعية.. استعدادات أسوان لمواجهة السيول والأمطار

الاستعدادات
الاستعدادات

شهدت محافظة أسوان، العديد من الاستعدادات بواسطة الجهات المعنية للتعامل مع أي احداث طارئة ومواجهة أى سيول أو أمطار خلال استقبال الشتاء، وأبرز الاستعدادات تضمنت عقد الاجتماعات، أو تفقد المعدات والسيارات والأجهزة الفنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمراجعة الدورية لكل الإمكانات والمعدات، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

استعدادات أسوان لتعامل مع الأحداث الطارئة

وجاءت استعدادات أسوان لاستقبال أى أحداث طارئة كالتالى، حيث كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بضرورة المراجعة المستمرة للمخرات الصناعية، والمرور على الأودية الطبيعية وإزالة أي تعديات بها أولًا بأول، مع مواصلة رفع كفاءة الحالة الفنية للمعدات المتنوعة، وعمل الصيانة اللازمة لها لتكون على أتم استعداد للتعامل بالجودة العالية مع أى طوارئ.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار كلًا فيما يخصه، طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. 

زيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بالأسلوب الأمثل لمواجهة أخطار السيول

ووجه المحافظ بزيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بالأسلوب الأمثل لمواجهة أخطار السيول وتوخى الحيطة والحذر خلال سقوط الأمطار من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بالشوارع، وذلك بواسطة دور العبادة ووسائل التواصل الإجتماعى والمجتمع المدنى.

كما وجه  "عطية" بالاهتمام بخريطة الإخلاء للمدارس والمصالح والمؤسسات المختلفة فى حالات الطوارئ القصوى والتدريب عليها.

فحص الحالة الفنية واستعدادات المعدات والسيارات للطوارئ

اما بشأن الحالة الفنية للمعدات والسيارات من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، شدد اللواء أشرف عطية بضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها، وذلك لضمان الاطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة. 

وشدد المحافظ ايضًا على توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية، فضلًا عن الحفاظ عليها من أي أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة. 

كما كلَّف اللواء أشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققة يوميًا عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل. 

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IMG-20231121-WA0000
محافظة أسوان تجهيز المعدات توعية الطلاب الاستعدادات السيول الامطار

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