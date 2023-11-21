الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد سليمان عبدالمالك: "مهمة صوت وصورة ما كانتش سهلة أبدا"

صوت وصورة
صوت وصورة

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "صوت وصورة"، بطولة الفنان حنان مطاوع، والفنان وليد فواز، والفنانة ولاء الشريف، والفنان صدقي صخر، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد عبد التواب، والذي تدور أحداثه حوّل رضوى التي تعرضت في بداية العمل للتحرش من قبل الدكتور عصام، الذي جسده مراد مكرم، ثم جاء شخص مجهول وقتله وهرب، واتهمت رضوى بالجريمة، استدعيت الشرطة للمرة الأولى ولكن لم يتم استكمال باقي الأدلة، ويترقب الجمهور معرفة الجاني الحقيقي ونهاية رحلة رضوى.

ونشر السيناريت والكاتب محمد سليمان عبدالمالك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “النهاردة الحلقة الاخيرة على watchit وهنعرف كلنا مين اللي قتل عصام الصياد، المهمة ما كانتش سهلة أبدا.. واللي اتحقق كان شبه مستحيل، ازاي ممكن تغير قواعد اللعبة وتعمل مسلسل متصنف أنه خارج الموسم (أوف سيزون) بنفس جودة وتأثير مسلسلات رمضان في ظل اختلاف الميزانيات ومحدودية الإمكانيات، أو بمعنى آخر ازاي ممكن تصنع رمضانك الخاص؟ ”.

وتابع عبدالمالك قائلًا: “إزاي في عصر الفيديوهات القصيرة والـ reels ومسلسلات التلات والسبع والعشر حلقات والـ ١٥ حلقة ممكن تصنع دراما من ٣٠ حلقة تحافظ فيها على المشاهدين سريعي الملل معاك لحد آخر حلقة، وتتغلب على عاداتهم في المشاهدة السريعة التيك أواي حتى وهما مزمزئين؟، ازاي يتعرض المسلسل وسط أحداث سياسية إقليمية مرة وتقيلة على القلب والروح، وما يمرش مرور الكرام ولا كإنه اتعرض ولا حد حس بيه؟، ازاي بعد نجاحين مهمين مع منتج فنان ومختلف زي تامر مرتضى (آروما) ومشرف دؤوب على الإنتاج زي مصطفى العوضي نقدر نحافظ على النجاح ده، وكمان نطلع بيه خطوات لقدام”.

وأضاف: "ازاي في عصر مرتزقة الفن من ناحية، ومدعي الثقافة والعمق من ناحية تانية، تقدر تقدم عمل جماهيري ناجح بسيط، الناس تشوف فيه نفسها وتتورط مع الشخصيات والأحداث؟، ازاي في ظل سعار التنافس واستخدام لجان السوشيال ميديا في شن هجمات منظمة على الأعمال الدرامية بسكريبتات جاهزة وموحدة، تقدر كصانع تتجاهل كل ده وتعديه؟، ازاي تقدم مخرج فنان مجتهد طموح زي محمود عبد التواب "توبة" في عمله المصري الأول مع كاست متميز من نجوم مهمين ووجوه صاعدة، وتبقى واثق فيه وتراهن عليه؟".

واستكمل: “ازاي يكون العمل ده نقطة مهمة وفارقة في مسيرة كل الفنانين اللي شاركوا فيه سواء قدام أو خلف الكاميرا (وكلهم مواهب كبيرة ومهمة ومحفورة جوة القلب) ؟ ده الي حصل في مسلسل #صوت_وصورة، أقدر النهاردة وبنهاية عرضه أقول إننا كسبنا الرهان، وإن كل المشاركين في العمل صدقوه وحبوه علشان كدة وصل للناس، الصدق بيوصل، دايما، والنجاح محدش بيقدر يخبيه، أبدا وطبيعي يكون فيه سلبيات وعيوب لإن الكمال لله وحده، لكن المحصلة النهائية فاقت كل التوقعات، باشكر كل اللي تابعونا وتحملونا، والحمد لله رب العالمين”.

أبطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل "صوت وصورة"  من  عدد كبير من النجوم أبرزهم بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة صوت وصورة مسلسل صوت وصورة محمد سليمان عبدالمالك محمد سليمان عبد المالك

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