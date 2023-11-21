المستثمرون المصريون فى جدة يثمنون جهود وزيرة الهجرة فى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين

أكد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في جدة في لقائهم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنهم يجددون العهد للوقوف إلى جانب الوطن ودعم تنميته، والتعريف بمختلف فرص الاستثمار في مصر، معربين عن شكرهم السفيرة سها جندي لما تبذله من جهود كبيرة على مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج، وتوفير المزيد من المحفزات والميزات لأبناء مصر بالخارج، وربطهم بالوطن، من بينها اللقاءات الافتراضية ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والجولات الخارجية ضمن حملة "شارك بصوتك".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مدينة جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر في جدة.



رجال الأعمال والمستثمرون المصريون يعبرون عن استعدداهم الكامل لدعم مصر اقتصاديا

كما أعرب رجال الأعمال والمستثمرون المصريون عن استعدادهم الكامل لدعم مصر اقتصاديا، مثمنين جهود وزيرة الهجرة في تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك مساعيها المستمرة حتى إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الاقتصاد المصري والانضمام للشركة، للاستفادة من مختلف المزايا التي تتيحها الدولة المصرية.

معرض للمنتجات المصرية للبيع المباشر

كما قدم رجال الأعمال والمستثمرون المصريون مقترحًا لعمل معرض للمنتجات المصرية للبيع المباشر، بحيث يتم الدفع بالعملة الصعبة في الخارج والاستلام في مصر، في إطار دعم الآباء في الخارج زفاف أبنائهم وتأثيث أماكن سكن العائلة في مصر، كما طلبوا إتاحة عرض منتجاتنا التراثية بشكل إلكتروني وإتاحة سبل التوصيل للخارج، وفي هذا الصدد، تعهدت وزيرة الهجرة بعمل نافذة مخصصه ضمن تطبيق المصريين بالخارج، تحت عنوان سوق المصريين في الخارج، ليكون نافذة على المنتجات المصرية وطرح شرائها للمصريين بالعملة الصعبة والتسليم في مصر وطرح منتجاتنا التراثية، التي تبدعها الأسر المنتجة والفنانون المصريون في مختلف المجالات ودراسة آليات التسليم في الخارج، ما يدعم ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والمشاركة من خلال هذه الفرص أيضا في خلق بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية.

وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أن القنصلية المصرية العامة في جدة من أنشط القنصليات بما تمتلكه من قوى ناعمة وتأثير متميز، مشيدة باختيار السفير أحمد عبدالمجيد هذا المنصب، مشيرة إلى أنه مكسب للمصريين في السعودية وسيترك بصمة جيدة مع الأشقاء في المجتمع السعودي، مؤكدة سعادتها لما وجدته من حفاوة استقبال المصريين بالخارج، والنماذج المتميزة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت السفيرة سها جندي بحرص المصريين بالخارج على حضور هذا اللقاء الثريّ، حيث أوضحت أن وزارة الهجرة على عهدها بأن تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم وحلقة الوصل لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في وطنهم، مؤكدة: "نحن سند لكل مصري بالخارج وحريصون على حل ما يواجه المصريون بالخارج من عقبات، وتيسير مصالحهم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، التي لا تألو جهدًا في خدمة المصريين حول العالم"، مضيفة أن فريق عمل الوزارة حريص على متابعة المصريين بالخارج، على مدار الساعة، وسنظل في تناغم لخدمة وطننا الغالي مصر، ونلتقي مرات ومرات بعد الانتخابات الرئاسية.