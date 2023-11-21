الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الوزراء للنواب: أنفقنا على تنمية سيناء 300 مليار جنيه

رئيس الوزراء في مجلس
رئيس الوزراء في مجلس النواب

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحل الأمني والقوى العسكرية ليست وحدها مَن تحافظ على سيناء، ولكن أيضًا لابد أن تكون هناك تنمية وبنية أساسية لسيناء لزرعها بالبشر، مؤكدًا أن خطة الحكومة تعمل على أن يتواجد في سيناء أكثر من 8 ملايين مصري.

وأشار إلى أن خطة الحكومة للتنمية بسيناء واضحة، فقد تم الإنفاق علي التنمية في شمال سيناء فقط 300 مليار جنيه خلال الفترة الماضية. 

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية واعية تمامًا لما يحدث وأن الجيش المصري العظيم يعلم تمامًا ما يُحاك لمصر وسيناء خصوصًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبًا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

لأول مرة.. كيف تفاعلت والدة الفنانة هنا الزاهد مع خبر انفصالها؟

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا