رئيس الوزراء للنواب: أنفقنا على تنمية سيناء 300 مليار جنيه

كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحل الأمني والقوى العسكرية ليست وحدها مَن تحافظ على سيناء، ولكن أيضًا لابد أن تكون هناك تنمية وبنية أساسية لسيناء لزرعها بالبشر، مؤكدًا أن خطة الحكومة تعمل على أن يتواجد في سيناء أكثر من 8 ملايين مصري.

وأشار إلى أن خطة الحكومة للتنمية بسيناء واضحة، فقد تم الإنفاق علي التنمية في شمال سيناء فقط 300 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية واعية تمامًا لما يحدث وأن الجيش المصري العظيم يعلم تمامًا ما يُحاك لمصر وسيناء خصوصًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبًا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.