الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

برسوم 1000 دولار.. مد قرار توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

أعلنت الأجهرة المعنية عن مد قرار رئيس الوزراء رقم 3326 / 2023 لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.

وكان الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء، قد اصدر قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايعادله، لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قانون إقامة الأجانب فى مصر

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التفاصيل الكاملة لضوابط إقامة الأجانب في مصر

تفاصيل القرار 

ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الإقامة- غرامات التخلف- تكاليف اصدار بطاقة الاقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة الى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار امريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.

تقنين إقامة الأجانب قرار رئيس الوزراء وزارة الداخلية 1000 دولار الدكتور مصطفى مديولى

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