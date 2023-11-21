الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات.. "تمريض سوهاج" تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت كلية التمريض بـجامعة سوهاج، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان للطلاب والعاملين، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديمز

 جاء ذلك بحضور الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة نور الهدى مصطفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ندا عبد المحسن الأستاذ بكلية الطب ومنسق الجامعة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، والدكتورة صفاء مصطفي مدرس مساعد بالكلية، وسيد سباق رئيس وحدة سوهاج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

 إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة فى ملف مكافحة الإدمان

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تبذل جهود حثيثة فى ملف مكافحة الإدمان تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعى بخطورة تعاطي المخدرات سواء فى المصالح أو المؤسسات الحكومية، أو فى المدارس والجامعات، وذلك من خلال تفعيل الخطة الإستراتيجية القومية التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتى تضمنت إعداد برامج توعوية وتثقيفية عن أضرار المخدرات، وإنشاء مراكز العزيمة التى تضاهي المراكز العالمية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، مشيدًا بالتعاون المثمر مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وخاصة ما يتم تنفيذه من ندوات توعوية وبرامج وقائية تستهدف محاصرة مظاهر الإدمان والتعاطي في المجتمع، وحماية الشباب من مخاطر الإدمان وآثاره السلبية.

 التعريف بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي

وأوضحت الدكتورة غني عبد الناصر، أن الندوة جاءت بهدف زيادة الوعي بين الشباب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان، من خلال استعراض أضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي صحياََ أو اجتماعيًا أو مادياََ أو معنوياََ على الفرد والأسرة، إلى جانب تعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الصندوق وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق "16023"، والذى يوفر كافة الخدمات العلاجية مجاناََ وبسرية تامة.

كلية التمريض بجامعة سوهاج حسان النعماني القيادة السياسية الخطة الإستراتيجية القومية المراكز العالمية تستهدف محاصرة مظاهر الإدمان زيادة الوعي بين الشباب الاكتشاف المبكر للتعاطي

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