عبدالمنعم إمام: مَن يزايدون على الدور المصرى لم نرَ منهم شهيدًا واحدًا

أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفض المخططات الإسرائيلية للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة ومحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية.

وقال إمام خلال عرض طلب إحاطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المخصصة لمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء- إنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مصر في رباط إلى يوم الدين، وأقول لهم لن تفرقونا ونحن نتوحد خاصة في وقت الاخطار.

لن نفرط

وتابع عبدالمنعم إمام: "إن ما يحدث في ليبيا والسودان وسوريا وغزة وما يحدث في البحر الأحمر والبحر المتوسط ثبت أن كل الخطوط تتجسد وتتضح، وكل الخطوط وواحدة والعدو واحد ونحن لن نفرط في أمننا وسيادة شعبنا على أرضنا.

وأكد رفضه محاولات إسرائيل دفع أهل غزة إلى النزوح أو التهجير القسري تحت القصف والحرب والعدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على غزة.

وقال إمام إن مصر تستطيع أن تفعل الكثير، ومن الممكن أن توقف مصر كل تواجدها، وتنسحب من اتفاقيات منع التسلل عبر الحدود، ويستقبلوا هم اللاجئين.

وقال رئيس برلمانية العدل إن مَن يزايدون على مصر لم نرَ منهم شهيدا واحدا، وأتمنى أن تنتهز الحكومة هذا الموقف الذي يقف فيه الشعب خلف قيادته، وأن تكون الحكومة على قدر المسئولية لذا نريد معرفة إجراءات الحكومة لمواجهة مخططات التهجير للشعب الفلسطيني إلى سيناء .