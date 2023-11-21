الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس دفاع النواب: التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة يضر الأمن القومى المصرى

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

اتهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجتمع الدولي، بعد القيام بدوره لوقف إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن التهجير القسري لأهالي قطاع غزة يضر الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية أيضا، قائلًا: نرفض تصفية القضية الفلطسينية، مشيرا إلى الجهود التي قامت به الدولة المصرية من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأكد اللواء أحمد العوضي، أن العدو الصهيوني جبان، ولا يقاتل إلا من خلف جدار، مشيرا إلى ما حدث من انتصارات على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973. 

اللواء أحمد العوضي لجنة الدفاع والأمن القومي المجتمع الدولي إسرائيل الشعب الفلسطيني

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