الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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مصر

وزيرة الهجرة العراقية: عودة 127 نازحا من مخيمات الشمال إلى نينوى وصلاح الدين

وزيرة الهجرة العراقية
وزيرة الهجرة العراقية إيڨان فائق جابرو،

أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيڨان فائق جابرو، اليوم، عودة 127 نازحا من مخيمات السليمانية ودهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين.

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وقالت "جابرو" - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" العراقية - إن "127 نازحا من مخيمات السليمانية ودهوك، عادوا إلى مناطق الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى ومنطقة يثرب بمحافظة صلاح الدين، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشيا مع البرنامج الحكومي".

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وأكدت الوزيرة أن "فرق الوزارة الميدانية وزعت على الأسر العائدة المساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية، فضلا عن توفير كافة التسهيلات لهم"، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية.

قناة السومرية العراقية- إن محافظة نينوي منطقة يثرب بمحافظة صلاح الدين مخيمات السليمانية الوزارة الميدانية

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