الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمد سلطان يطالب الحكومة بتيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

طالب النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء،  مرونة وتيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، بجلسة أمس الإثنين 20 نوفمبر، وذلك دعمًا للتيسيرات التي نص على مشروع القانون حتى تنعكس على أرض الواقع وأثناء التطبيق العملي للقانون.

نافذة أمل لملايين المصريين 

وقال “سلطان”، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل نافذة أمل لملايين المواطنين، الراغبين في تقنين أوضاع مبانيهم المخالفة، لكن هذا لا يجب أن يصطدم لا مع اللائحة التنفيذية للقانون، ولا مع التطبيق العملي من خلال الموظفين، الذين يجب أن يكونوا على دراية كافية بالقانون ولائحته، وبالفلسفة والأهداف التي من أجلها تم إصداره.

توعية للمواطنين وللموظفين

و شدد النائب محمد سلطان على ضرورة توعية المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وكذلك الأمر توعية الموظفين الذين سيطبقونه، متابعًا: “لا يجب أن تكون الوحدات الإدارية وموظفيها في معزل عن الأهداف التي أصدر القانون لأجلها”.

فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المخالفين

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، يمثل فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، ولغلق هذا الملف نهائيًا، وذلك بما يحقق الأمان للمواطنين على وحداتهم، وكذلك يحقق العائد للحكومة من خلال الموارد التي ستعود على خزينة الدولة منه.

وطالب النائب بضرورة العمل وتكاتف الحكومة من أجل ألا يلقي قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، مصير القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلات الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتي لم تنعكس أهدافه على الواقع، مما اضطرنا لإصدار قانون جديد.

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