رئيس الوزراء يشارك في الجلسة العامة للنواب.. وجبالي يعلن ضوابط عرض طلبات الإحاطة

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش 16 طلب احاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشان التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري للأهالي قطاع غزة.

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة ولسرعة تلبيته الحضور للجلسة العامة.

وأعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الاحاطة 4 دقائق لعرض طلب الاحاطة، وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة، كما أعلن جبالي إنه لن يسمح اطلاقا للخروج عن موضوع الجلسة والخروج عن الأدوات الرقابية المقدمة من النواب وطلبات الاحاطة.

ومن المقرر ان يستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب، جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية ردًّا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.