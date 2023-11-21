الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت يتفقد أول اختبارات الميد تيرم بجامعة القاهرة الدولية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 /2024 "الميدتيرم" بجامعة القاهرة الدولية، والتي يتم تأديتها على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، ووفقًا لظروف كل برنامج  وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة به، وذلك في إطار اللوائح الدراسية لجامعة القاهرة الدولية والكيان الأكاديمي العالمي الجديد لها، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

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واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويُسر.

امتحانات الميدتيرم تقيس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة ما يدعم طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الدولية

واستمع الدكتور محمد الخشت، إلى تعليقات عدد من الطلاب على الامتحانات وما تتضمنته من أسئلة، متمنيًا لهم النجاح والتفوق باستمرار.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم لطلاب الجامعة الدولية تم إعدادها وإدارتها في إطار الجودة ومواكبة الأنظمة الحديثة والعالمية للاختبارات، وقياس المستوى الدراسي للطلاب وقدراتهم المتنوعة، بما يدعم طبيعة الدراسة بجامعة القاهرة الدولية.

التزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل نقلة نوعية في التعليم العالي وتمتلك إمكانات تضاهي أعرق الجامعات العالمية وبرامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات والهيئات الأكاديمية العالمية ذات السمعة الدولية المرموقة، وقد فتحت أبوابها أمام الطلاب لانطلاق وبدء الدراسة بها مع بداية العام الجامعي الحالي 2023/ 2024 بنظام البرامج الأجنبية.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

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