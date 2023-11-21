"صنع فى مصر".. رئيس شركة قطونيل يروى قصة نجاحه لـ "صاحبة السعادة"

تحدث رجل الأعمال باسم سمكية، رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل المصرية، عن رحلة إنشاء الشركة التي أصبحت من أشهر العلامات التجارية في مجال الملابس القطنية في مصر والعالم.

وقال سمكية، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc، إنه بدأ مشروعه في عام 1999 في مصنع صغير، واختار فريق عمل ماهر ومخلص ليساعده على تحقيق حلمه في تطوير صناعة القطن المصري ومنافسة العالمية.

وأضاف أنه قدم منتج جديد يتميز بجودة الخامة والتصميم، وحمل شعار "القطن بيتكلم مصري" الذي أبهر العالم في المحافل الدولية، موضحًا أن شركة قطونيل تنتج كل مراحل الإنتاج من القماش والخيط والسباغة حتى المنتج النهائي، وتشمل منتجاتها الشرابات والفوط والملابس الحريمي، وتصدرها إلى العديد من الدول بقيمة عالية، وأعرب عن فخره بالشركة والعمال والقطن المصري الذي يحمل رسالة للعالم.