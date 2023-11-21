عاجل.. الخارجية الأمريكية: على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة بعد الحرب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن الخارجية الأمريكية، أعلنت أن حماس لايجب أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب وإسرائيل لا يجب أن تحتل القطاع.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه على الفلسطينيين أن يختاروا من سيحكم غزة بعد الحرب وليس لـ الولايات المتحدة أن تحدد لهم ذلك.

وتابعت، "نطمح إلى وحدة بين غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية الحالية التي نقبل بها تماما لأداء هذا الدور".

من المنطقي أن تتولى سلطة فلسطينية غزة بعد الحرب

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال في تصريحات صابقة، إنه "سيكون من المنطقي للغاية أن تتولى سلطة فلسطينية فعّالة ومتجددة الحكم والمسئولية الأمنية في نهاية المطاف على غزة".

وأضاف بلينكن، خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "ما إذا كان بإمكانك الوصول إلى هناك في خطوة واحدة هو سؤال كبير علينا أن ننظر إليه، وإذا لم تتمكنوا من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة أخرى قد تشمل عددًا من الدول الأخرى في المنطقة".

واعترفت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بإسرائيل، وشاركت في العديد من مبادرات السلام الفاشلة معها، لكن مصداقيتها بين الفلسطينيين تضررت على مر السنين.