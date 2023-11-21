معتز الشناوى: الأربعاء مؤتمرا جماهيريا لحملة فريد زهران بإدفو.. والخميس فى وسط أسوان

أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح بمدينة إدفو مساء الأربعاء، وآخر مساء الخميس بوسط محافظة أسوان.



وأوضح الشناوي، أن المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية مسقط رأس المرشح، ثم الإسكندرية ثم الفيوم، وتبعه ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة، ومؤتمر بالفيوم، لافتا إلى أن المرشح الرئاسي سيلتقي خلال الأسبوع الجاري بأهالينا فى محافظة أسوان، وتستكمل الحملة جولتها في العديد من المحافظات.



و كشف المتحدث الرسمي، أن جولات زهران لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.



وأشار الشناوى" إلى أن الحملة تقوم الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.

إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن رؤيته كمرشح رئاسي في الملف الاقتصادي تبنو على عدَّة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.



وأضاف “زهران”، أن المحور الأول هو حماية التَّنافُسيَّة، عبر تحديد دور الدولة في الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، وذلك من خلال عودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظِّم للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتَّنافُسيَّة، ومُحفِّز للقطاع الخاص؛ وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه من جهة، ورفع معدَّلات الاستثمار والإنتاجية من جهة أخرى، ويقتضي ذلك قَصْر مِلكيَّة الدولة على المشروعات التي تتعلَّق بالأمن القومي المصري (مثل قناة السويس)، أو المشروعات الخدمية التي تتعلَّق بحقوق المواطن الأساسية (مثل الكهرباء ومياه الشُّرب والتعليم والصحة... إلخ)، وأخيرًا المشروعات المحفِّزة للاستثمار، والتي تُحفِّز على الدخول فيها القطاع الخاص (مثل الحديد والصلب ومجمَّع الألومنيوم... إلخ).

وأشار زهران إلى أن المحور الثاني هو إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة، لافتا إلى أنه سيعمل على إعادة الجدولة الزمنية الخاصَّة بتنفيذ هذه المشروعات القومية، وإرجاء ما لم يبدأ بعدُ، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي المصري، عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوچيا، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية، بمنح الأراضي المرفَّقَة، وتحسين البنية الإنتاجية، وزيادة القدرات اللوچيستية للموانئ، عبر دراسات جدوى واضحة، ومن خلال إعادة وزراة للاقتصاد تهتمُّ بإعادة التوازن العام للاقتصاد الكُلِّي، وترتيب أولويات الاستثمار العام، ووضع الأُطُر التي تعمل عليها الحكومة ككل.