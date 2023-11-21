عاجل.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحتجز طواقمنا الطبية و400 من الجرحي

قال د.أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الحرب الإسرائيلية استهدف المنظومة الصحية، الأمر الذي أخرج 28 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة.

أضاف متحدث الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال استهدف أكثر من 60 سيارة إسعاف.

نوه القدرة إلى أن الاحتلال يحاصر المستشفى الأندونيسي، حيث إنه يحتجز أكثر من 200 من الطواقم الطبية، إضافة إلى 400 من الجرحي و2000 من النازحين.

وأشار “القدرة” إلى أن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي يحدث، الآن، في المستشفى الأندونيسي، مؤكدًا أنه حاول التواصل مع المؤسسات الدولية المختصة، لكن لم تقم بدورها، مؤكدًا أنه تم نقل عدد من الأطفال الخُدّج (يقدر عددهم بـ39 طفلاً)، بالتنسيق مع القيادة المصرية حيث تم نقل 28 منهم إلى مستشفى العريش.