الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز": مستشفى العريش استقبل 28 طفلًا مبتسرًا من غزة (فيديو)

أطفال غزة
أطفال غزة

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العريش، إن مستشفى العريش استقبل، صباح اليوم، 28 طفلا فلسطينيا مبتسرا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، والذين كانوا متواجدين داخل مستشفى الشفاء في غزة، والذي تعرض إلى حصار إسرائيلي، بالإضافة إلى نفاذ الوقود بالمستشفى؛ ما أثر بشكل كبير على حياة الأطفال المبتسرين.

وأضاف رجب، خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، أن هناك 7 أطفال مبتسرين استشهدوا داخل مستشفى الشفاء قبل وصولهم إلى مصر، بسبب توقف أجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي داخل مستشفى الشفاء؛ جراء الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل، ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال الوقت على ضرورة استقبال الأطفال داخل المستشفيات المصرية.

قطاع غزة معبر رفح مستشفى العريش الأطفال المبتسرين نفاذ الوقود اجهزة الاكسجين ستشفى الشفاء عبد الفتاح السيسي

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