الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شرقاوي ضمن أفضل 10 لاعبين فى البطولة العربية لكمال الأجسام

ويكا
ويكا

شارك لاعب الشرقية أحمد حمدى الشهير بـ«ويكا» لاعب اتحاد الشرطة لكمال الأجسام في بطولة العرب 2023 لكمال الأجسام فى نسختها الـ 23 والتى أقيمت فعالياتها فى محافظة الأسكندرية بمشاركة لاعبين من مختلف الدول العربية.

وحصل «ويكا» على تصنيف ضمن أفضل 10 لاعبين فى البطولة التى تعتبر من أقوى البطولات العربية فى مسابقات كمال الأجسام، تحت إشراف المدربين سام ساموراى، وصهيب حلمى.

وقال «ويكا» لـ"الدستور"، إن الفضل فى الظهور بمستوى مشرف لمصر فى البطولة يرجع إلى المدربين سام ساموراى وصهيب حلمى، إلى جانب أسرته التى تشجعه على الإستمرار والمواصلة فى مشوار تحقيق احلامه وطموحاته.

وأكد ويكا انه رغم إصابته وطبيعته عمله فى مؤسسة كبرى تستدعى عدد ساعات كثيرة إلى جانب ضيق الوقت نجح فى خلال 6 أشهر تجهيز وتدريب الظهور بشكل مشرف يليق بمصر والتصنيف فى البطولة.

أوضح: كان طموحى خلال البطولة أن أكون ضمن أفضل 3 لاعبين ولكن كل مسابقة ولها تداعيات خاصة بها، مؤكدًا انه سيسعى جاهدا للحصول على مراكز متقدمة فى المسابقات اللاحقة لرفع اسم مصر خفاقًا فى المحافل الرياضية الدولية والأولمبية.

اللاعب الشرقاوى أفضل 10 لاعبين بطولة أولمبيا مصر لجان التحكيم كمال الأجسام

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