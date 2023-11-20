جون كيربي: ليس لدينا أي معلومات استخباراتية حول وجود حماس بالمستشفى الأندونيسي

أكد جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كل محادثة له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، يستمر في حثه على أن يأخذ الحذر من القيام بعمليات ضد حماس.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل ونقتله "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائلي تتحمل مسئولية ملاحقة حماس وهذا عبء إضافي نتيجة العملية التي تتبعها حماس في القتال، مؤكدًا أنهم لايريدون رؤية المستشفيات كساحة قتال، ولا رييدون رؤية إطلاق نار فيها.

الهجوم على المستشفى الأندونيسي يلقي عبء إضافي على إسرائيل

وأشار إلى أن مستشفى الشفاء كان لديهم معلومات استخباراتية حول استخدام حماس لها، أما المستشفى الأندونيسي، فلا يوجد لديهم معلومات وهذا يلقي عبء إضافي على إسرائيل لأن هناك مرضى وأطباء وهناك تهديد من الناحية الأخرى إذا كان هناك عناصر من حماس تحتمي بالمستشفى.