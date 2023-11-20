الأهلي يتوج بـ"سوبر السلة" للسيدات على حساب الجزيرة
توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة د.حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 72-43.
عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.
من جانبه عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الجزيرة.
وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.
أشار إلى أن الكابتن الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.
وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن خسارة لقب دوري المرتبط.