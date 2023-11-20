الأهلي يتوج بـ"سوبر السلة" للسيدات على حساب الجزيرة

توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة د.حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏

من جانبه عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على ‏حساب الجزيرة.

وأوضح أن الفريق حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، بعد أن فرض شخصيته من البداية، وتدارك الأخطاء التي وقعت خلال الفترة ‏الماضية، لينجح في التتويج ببطولة غالية.‏

أشار إلى أن الكابتن الخطيب كان له دور كبير في تحفيز الجهاز الفني واللاعبات خلال جلسته الأخيرة التي أكد خلالها ثقته ‏الكبيرة في قدرات الجميع، وهو ما كان له دور كبير في حسم اللقب.‏

وشدد خيري على أن الفريق سوف يبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، وتعويض الجماهير عن ‏خسارة لقب دوري المرتبط.